Белорусский диетолог дала семь простых советов для питания зимой 3 16.12.2022, 20:35

Специалист призвала сократить количество соленой пищи.

Белорусский врач-диетолог Светлана Кашицкая на своей странице в Instagram дала несколько простых и конкретных рекомендаций, каким должен быть рацион в осенне-зимний период.

Специалист отметила, что с наступлением холодов у многих людей существенно повышается аппетит. Это обусловлено двумя причинами: во-первых, холода и низкие температуры воздуха за окном; во-вторых, снижение физической активности. Кроме того, с помощью горячей пищи человек стремится согреться. Чтобы не набрать лишние кило, Светлана Кашицкая дала семь простых советов, как правильно питаться зимой.

Первое: продукты должны быть питательными и богаты полезными веществами. Но это не значит, что они должны быть жирными

Во-вторых, важно верным образом распределять ежедневный рацион. Лучше питаться мало, но часто, так чтобы перерыв между приемами пищи составлял не более четырех часов.

«Составьте себе меню. Включите в него больше фруктов и зеленого чая. На обед ешьте суп, он надолго принесёт ощущение сытости», - это третий аспект.

В-четвертых, специалист советует сконцентрироваться на пище, в которой содержится «строительный белок - это поможет справиться с приступами голода».

Пятое: нужно пить как можно больше воды.

В-шестых, отмечает врач, нужно постараться сократить количество соленой пищи, ведь соль, как известно, удерживает в организме воду. «Это чревато отеками. А вот различные специи, приправы, зелень очень полезны. Они помогают организму быстрее переваривать пищу».

Седьмой и последний момент: важно налегать на свежие фрукты и овощи, они очень эффективно помогают справляться с чувством голода.

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