Названы шесть способов сохранить стройную фигуру после 40 лет 1 17.12.2022, 19:45

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Организм скажет вам спасибо.

Чтобы сохранять фигуру стройной практически без усилий, нужен быстрый обмен веществ. «Новый очаг» рассказал, как перезапустить метаболизм после 40 лет.

После 40 лет метаболизм начинает замедляться и мы быстрее набираем вес и труднее его сбрасываем. Но нет совершенно никаких причин мириться с этим положением вещей: вот несколько советов, которые помогут сделать обмен веществ таким же активным, как раньше.

Делайте зарядку

Сидячий образ жизни многие эксперты уже окрестили новым курением — вред для здоровья от него уж точно никак не меньше. Страдает от сидячей работы и метаболизм: привычка проводить без движения по нескольку часов кряду замедлит ваш обмен веществ так же качественно, как привычка к фаст-фуду или алкоголю. Возьмите за правило каждые 45 минут делать перерывы, вставать из-за стола и делать небольшую разминку: приседания, наклоны, потягивания — все сгодится. И обязательно прогуливайтесь — хотя бы в соседнюю комнату и обратно. Организм скажет вам спасибо.

Ешьте больше белка

Дробное питание через равные промежутки времени — отличный способ сбросить вес, наладить пищеварение и обмен веществ. А чтобы система работала еще быстрее, добавьте к каждой из своих трапез немного белка: яйца на завтрак, куриное мясо на обед, творог на ужин и орехи на полдник. Диетологи обещают, что этот метод позволяет разогнать ваш обмен веществ минимум на 10%. Не пренебрегайте!

Пейте улунг и зеленый чай

Но только в первой половине дня: в этих напитках содержится очень много кофеина и чашечка, выпитая вечером, может помешать вам как следует отдохнуть ночью. А вот выпитый утром или в обед, чай может ускорить обмен веществ на 5−7%, благодаря содержащимся в нем веществам, которые помогают сжигать жир интенсивнее.

Не забудьте про чашечку кофе!

А точнее, две-три: именно такое количество напитка диетологи считают оптимальным для тех, кто хочет похудеть без вреда для здоровья. Кофеин, содержащийся в кофе, помогает сжигать жир быстрее. Кроме того, кофе — неплохой диуретик и помогает выводить из организма лишнюю жидкость, борясь с образованием отеков.

Завтракайте вовремя

Просто перенесите ваш завтрак на правильное время — и через несколько дней ваш обмен веществ ускорится на 15%! Правильное — это не позднее, чем через полчаса после пробуждения. Именно в этот промежуток наш организм настраивается на первый прием пищи. Если же мы остаемся голодными, организм может решить, что наступили кризисные времена, энергию надо экономить, а не тратить — и скорость метаболизма замедляется. Не надо так.

Ешьте фрукты

Про белки и злаки в качестве перекусов уже все знают, а вот про полезные свойства фруктов и ягод, которые богаты антиоксидантами, часто забывают. Между тем эти вещества помогают нормализовать даже сбитый обмен веществ. Свежие фрукты и ягоды в качестве перекуса — это вкусно, просто и очень полезно. В том числе и для фигуры.

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