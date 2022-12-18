Названы самые продаваемые автомобили в мире за 2022 год 1 18.12.2022, 10:08

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Половину из них составляют «азиаты».

Эксперты Focus2move, изучив авторынок 162 стран, составили топ самых покупаемых автомашин в мире за 2022 год. Половина из них составляют «азиаты» – машины из Японии и Кореи. Пользуются популярностью также электрокары и произведения американского автопрома, пишет newsyou.info.

1.

Лидирует легендарная Toyota Corolla. Этот японский автомобиль выбрали 840 000 покупателей (629 000 с января по июль). «Королла» обогнала конкурентов с большим отрывом. И это несмотря на то, что в текущем году автоконцерн испытывал серьезные производственные проблемы. Но если сравнивать с прошлым годом, то в этом спрос на данную модель снизился на 5,6 %.

Небольшой автомобиль был впервые построен в 1966 году. Современная «Тойота Королла» – стремительная, просторная, великолепно оснащенная машина. Девятое поколение было представлено в 2001 году.

2.

Toyota RAV4 уверенно поднимаются в списке бестселлеров автомашины с электрическим двигателем. Это связано со значительными переменами в индустрии. Да, на второй строчке оказался пока еще не электромобиль, но уже гибрид Toyota RAV4.

В октябре вышла свежая версия для авторынка Японии. Этот кроссовер в 2022 году был куплен 654 000 раз (521 000 с января по июль). На рынке SUV «РАВ4» стал самым покупаемым автомобилем. Но по сравнению с прошлым годом его продажи упали на 15,6 %.

Компактный японский кроссовер появился на свет в 1994 году и позиционировался как молодежное авто для активного времяпрепровождения. У «РАВ4» брутальный и выразительный дизайн, дерзкий и функциональный интерьер.

3.

На третьей строчке мирового рейтинга расположились большие американские пикапы Ford F-Series. В США они стали самыми покупаемыми. Но в прошедшем году автолюбители выбирали Ford F-Series почаще. В 2022 году продажи снизились на 11,4%.

Серия полноразмерных пикапов от компании Ford Motor Company выпускается уже в течение 70 лет. Первый «Форд Ф-Сериес» стал самым удачным автомобилем в истории концерна. Новое поколение выпускается в комплектациях XL, XLT, Lariat, King Ranch, Platinum и Limited.

4.

А вот и полноценные электрокары. Четвертую строчку заняла Tesla Model Y. Этот паркетник с электродвигателем в 2022 году выбрали 531 000 покупателей (512 000 с января по июль), что позволило модели подняться с 22-го места на 4-е, показал прирост целых 101,6 %.

Электрический паркетник в первый раз был презентован в марте 2019 года. В серию был запущен в январе 2020 года на фабрике в американском городе Фримонте. Потребителям поставляется с марта 2020 года. Полноценный кроссовер лишен всех недостатков данного класса машин.

5.

Tesla Model 3. По сравнению с прошлым годом продажи этого электромобиля выросли на 22,6 % и составили 492 000 экземпляров (395 000 с января по июль).

Электрический пятиместный седан, разработанный на новой платформе, вышел в свет в конце марта 2016 года. У модели достаточно вместительный багажник за счет отсутствия двигателя внутреннего сгорания.

6.

Toyota Camry. Седан бизнес-класса «Камри» от японского концерна «Тойота» в 2022 году приобрели 489 000 раз (383 000 с января по июль). Это позволило автомобилю разместиться на шестой строчке списка. В целом по сравнению с прошлым годом продажи этого авто снизились на 4,9 %.

В 218 году вышло восьмое поколение «Тойота Камри». Автомобиль изготавливается на заводах в Японии, Китае, Таиланде, Австралии, США. Вдохновляющий интерьер этой машины никого не оставляет равнодушным.

7.

На седьмом месте тоже произведение японского автопрома. Паркетчик Honda CR-V в текущем году показал продажи в количестве 449 000 экземпляров (358 000 с января по июль). Это на 21,7 % меньше, чем в прошлом году.

Маленький японский паркетник выпускается с 1995 года. Его аббревиатура расшифровывается как «компактный автомобиль для отдыха». Техническое оборудование машины отвечает всем современным требованиям.

8.

Chevrolet Silverado, занявший восьмое место в рейтинге, разошелся тиражом 433 000 штук. Объем продаж по сравнению с 2021 годом снизился на 4,1 %.

Полноразмерный пикап компания General Motors выпускает с 1999 года. Большую славу снискал автомобиль Pussy Wagon в картине Квентина Тарантино «Убить Билла». Это тот самый «Шевроле Сильверадо».

9.

Dodge RAM. Пикапы марки RAM в 2021 году приобрели 420 000 автолюбителей. Показатель продаж этой модели ухудшился на 14,3 %.

По уровню роскоши «РАМ» приближается к легковым машинам премиум-класса. Центральная консоль модели 2021-2022 выполнена в стиле Tesla: между двумя дефлекторами стоит 12-дюймовый сенсорный экран мультимедиа и навигации.

10.

Toyota Hilux. «Хилукс» в 2022 году выбрали 416 тысяч покупателей. Это на 0,7 % больше, чем в прошлом году.

Среднеразмерный пикап – обычный, многофункциональный и ремонтопригодный. Этим он завоевал популярность во всем мире. Именно на «Хилуксе» ведущие телевизионного шоу Top Gear Джереми Кларксон и Джеймс Мэйем добрались до северного магнитного полюса Земли.

11.

Hyundai Tucson: во всем мире его в 2022 году приобрели 410 000 автомобилей (302 000 с января по июль).

Компактный паркетник получил название по имени американского города Тусон (штат Аризона). Машина легко адаптируется к любым погодным условиям за счет наличия трех режимов управления: «Грязь», «Песок», «Снег».

Также в 2022 году хорошо продавались японские автомобили Nissan Sylphy (274 000 с января по июль), Toyota Yaris (254 000 с января по июль) и китайский Wuling Hongguang Mini EV (264 000 с января по июль).

Хорошие результаты показали китайские электромобили. Модель BYD переместилась со 100-го места на 19-е. Седан с электромотором Qin Plus поднялся со 141-го места на 29-е.

Среди кроссоверов самым покупаемым стал японский Toyota RAV4. Далее следуют корейские Hyundai Tucson и Kia Sportage, китайский Wuling Hongguang Mini EV и немецкий Volkswagen Tiguan.

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