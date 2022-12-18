Заболеваемость ВИЧ в Беларуси выросла на 15% 1 18.12.2022, 19:24

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Мужчины заражаются ВИЧ чаще.

В Беларуси с января по ноябрь в 2022 году было зарегистрировано 1518 случаев заболевания ВИЧ. Это на 14,7% больше, если сравнивать с тем же периодом 2021 года, что составляет 16,4 случая на 100 тыс. населения страны (а в 2021 году этот показатель был 14,3 случая на 100 тыс.). Такую информацию сообщает Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Больше ВИЧ выявляют в Минске (441 случай) и Гомельской области - 372. Меньше всего - в Гродненской области (66 случаев). В основном заболевают люди старше 30 лет, на них приходится 87,4% случаев 2022 года.

Мужчины заражаются ВИЧ чаще — на них приходится 60,7% случаев.

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