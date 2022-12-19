Что у Лукашенко с пальцем на руке? 18 19.12.2022, 22:23

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Возможно, у диктатора панариций.

Александр Лукашенко и его сын Коля встречали сегодня Владимира Путина в аэропорту Минска с караваем.

Во время ожидания правителя РФ диктатор Беларуси попал в объектив камеры с пластырем на большом пальце правой руки. Это может свидетельствовать, что у Лукашенко проявился панариций — острое гнойное воспаление тканей пальцев верхних и, реже, нижних конечностей.

Основным симптомом заболевания всегда является интенсивная пульсирующая боль. Иногда боль усиливается в ночные часы и лишает пациента сна, служит признаком необходимости срочного обращения за медицинской помощью и, возможно, проведения операции.

Как ранее сообщал Charter97.org, у Лукашенко также может быть тяжелая форма сахарного диабета.

Это следует из коллективного снимок Лукашенко в кругу родни и друзей. На данном фото на его ноги с язвами передней области голени, деформированными и изуродованными тяжелой болезнью стопами. И, судя по увеличению фотокадра, у него как минимум уже ампутирован большой палец правой ноги.

Осложнение, которое мы можем наблюдать у Лукашенко на представленной фотографии, называется синдромом диабетической стопы или «диабетическая стопа». У больного происходит поражение стоп в виде гнойно-некротических процессов, язв и костно-суставных поражений, возникающее на фоне изменения периферических нервов, сосудов, кожи и мягких тканей, костей и суставов. Данное осложнение является основной причиной ампутаций у больных сахарным диабетом и увеличивает смертность среди них в два раза.