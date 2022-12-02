Германия сенсационно вылетела с ЧМ-2022 2.12.2022, 0:00

1,922

Япония и Испания вышли в плей-офф.

Сборная Германии обыграла Коста-Рику в 3-м туре группового этапа ЧМ-2022 (4:2).

Команда Ханси Флика, несмотря на победу, не вышла в плей-офф, заняв 3-е место в группе E с 4 очками.

В параллельном матче Испания уступила Японии и финишировала второй в этой группе, также набрав 4 балла, но опередив немцев благодаря разнице забитых и пропущенных мячей.

Япония выиграла эту группу, набрав в 3 матчах 6 очков. Коста-Рика заняла последнее место (3 очка).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».