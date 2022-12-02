закрыть
2 декабря 2022, пятница, 0:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Германия сенсационно вылетела с ЧМ-2022

  • 2.12.2022, 0:00
  • 1,922
Германия сенсационно вылетела с ЧМ-2022

Япония и Испания вышли в плей-офф.

Сборная Германии обыграла Коста-Рику в 3-м туре группового этапа ЧМ-2022 (4:2).

Команда Ханси Флика, несмотря на победу, не вышла в плей-офф, заняв 3-е место в группе E с 4 очками.

В параллельном матче Испания уступила Японии и финишировала второй в этой группе, также набрав 4 балла, но опередив немцев благодаря разнице забитых и пропущенных мячей.

Япония выиграла эту группу, набрав в 3 матчах 6 очков. Коста-Рика заняла последнее место (3 очка).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Звонок на фронт из преисподней
Звонок на фронт из преисподней Владимир Халип
Кто здесь баран?  
Кто здесь баран?   Артем Черников
Столько странных совпадений в смерти Макея
Столько странных совпадений в смерти Макея Леонид Невзлин
Дядя Степа спился
Дядя Степа спился Ирина Халип