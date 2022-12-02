США нашли новый способ передачи NASAMS Украине 2 2.12.2022, 10:02

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Вашингтон и страны НАТО начали переговоры.

США и НАТО начали переговоры со странами Ближнего Востока относительно передачи Украине нескольких систем ПВО NASAMS. Накануне ряд западных СМИ распространил информацию о том, что США в течение последующих 3-6 месяцев хочет отправить в Украину несколько установок NASAMS. Однако взять их хочет у стран Ближнего Востока.

Такое заявление сделал гендиректор компании Raytheon Technologies Грег Хейс, информирует Politico.

С его слов, Вашингтон, а также партнеры по НАТО начали переговорный процесс со странами Ближнего Востока, где находятся установки NASAMS.

Именно их и планируют поставить в Украину как можно быстрее, в течение от трех до 6 месяцев. Однако уже в течение последующих двух лет США готовы поставить странам Ближнего Востока недостающие системы.

Хейс отказался говорить журналистам, о каких именно странах идет речь. Сами же представители СМИ утверждают, что переговорный процесс велся с Оманом и Катаром.

Также директор компании подчеркнул, что такой способ передачи Украине систем NASAMS будет быстрее, чем производить, а после отправлять их из США.

Ранее было известно, что компания Raytheon Technologies получила от Вашингтона заказ на системы NASAMS для Украины в размере 1,2 млрд долларов. В США обещали передать Украине всего 8 таких установок. Две из них должны прибыть в страну в самое ближайшее время.

В ноябре также стало известно, что военная помощь со стороны Испании для Украины включает в себя ЗРК Aspide и систему ПВО Hawk.

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