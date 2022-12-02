Турецкий аналог HIMARS нанес первые удары по войскам РФ в Украине 2.12.2022, 10:22

6,116

Появилось видео пуска ракет.

В сетях Твиттер и Телеграмм появилось первое видео пуска ракет турецкой системы залпового огня TRLG-230 в Украине. Официально о поставках этих систем не было сообщено ничего, однако канал Oryx писал об этом несколько дней назад, сообщает «24 канал».

На видео видно, что система запуска ракет базируется на российском КамАЗе. Также примечательно, что пусковая установка, в отличие от западных аналогов, невелика по размерам. Именно поэтому специалисты считают, что пуск ракеты на видео произведен с турецкого TRLG-230. Аналогичные системы были использованы в азербайджанско-армянском конфликте в 2020 году.

⚡️⚡️⚡️🇹🇷The first recorded use of the Turkish MLRS TRLG-230 in Ukraine. The Oryx project wrote about deliveries to our country a few days ago. Thanks to the reader for the video ❤️#Turkey #Ukraine️ #Kherson #UkraineRussiaWar️ pic.twitter.com/j1Tf6lnAR6 — Ukraine-Russia war (@UkraineRussia2) November 22, 2022

Сколько именно турецких TRLG-230 было поставлено в Украину, неизвестно. Однако ранее сообщалось, что в Украину были ввезены высокоточные 230-мм управляемые боеприпасы для этих РСЗО (их количество также колеблется от 50 до 200 единиц). Эти системы особенно эффективны в сочетании с беспилотниками Bayraktar TB2, который может находиться в воздухе 24 часа и наводить цели в радиусе 75 км.

Интересно, что ракетный модуль установлен на боевом шасси грузовика производства КамАЗ, ведущего российского производителя тяжелой техники, находящегося под международными санкциями.

Модуль имеет шесть 230-мм управляемых ракет с дальностью стрельбы от 20 до 70 километров в вариантах со спутниковым и полуактивным лазерным наведением.

Видео использования РСЗО TRLG-230 вместе с Bayraktar TB2:

Характеристики TRLG-230:

Калибр – 230 мм

Вес – 210 кг

Масса боевой части – 42 кг

Радиус эффективного поражения боевой части – до 55 м

Радиус действия – 20-70 км.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».