В Гомеле пенсионер, которому вызвали «скорую», ударил врача 1 20.12.2022, 10:06

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71-летний мужчина был пьян.

В Гомеле 71-летний пенсионер ударил врача «скорой помощи». Мужчина выпивал в компании знакомых, а затем пошел домой. По дороге он присел на лавочку.

Прохожие вызвали «скорую помощь», так как опасались за здоровье пенсионера.

Медики предложили мужчине пройти в автомобиль. Он согласился. Однако когда садился в машину, внезапно развернулся и ударил 25-летнюю девушку-врача. Пациента скрутили, привезли в больницу и позвонили в милицию.

Пенсионер сказал сотрудникам МВД, что ничего не помнит.