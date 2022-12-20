Белорусские ученые изобрели программу для смартфона, предотвращающую алкогольную зависимость 1 20.12.2022, 20:00

Такой метод утвердили в Минздраве.

Разработку, которая способна предотвратить развитие различного рода зависимостей, презентовали витебские ученые, пишут vitvesti.by.

Изобретение ученых ВГМУ, которое представил старший преподаватель кафедры психиатрии и наркологии Витебского медуниверситета Глеб Уселенок, победило на Республиканском конкурсе инновационных проектов - 2022. Речь идет о разработке валидации и оценки программного комплекса нейропсихологической диагностики (НД), которая высокоточно диагностирует свойства нервной системы человека.

По эффективности новую разработку можно сравнить с МРТ. Только сканирует она нейропсихологический профиль человека. Для этого в мобильном приложении на Android пациент за небольшое время проходит тесты в простой, игровой и интуитивно понятной форме. Далее ответы анализируются. Сама диагностика занимает 25 минут, обучение специалиста — всего час.

С данными своего нейропсихологического профиля человеку следует пойти к врачу, чтобы он поставил окончательный диагноз.

- При этом наши тесты могут помочь в определении довольно специфичных свойств психики нервной системы, - подчеркнул ученый.

Сейчас витебские ученые уже утвердили в Минздраве свой метод диагностики алкогольной зависимости.

- Методика определяет наличие алкогольной зависимости лучше, чем скрининговые исследования. Наша разработка — это импортозамещение. И к слову, проект уже выбран для коммерциализации, - заключил Глеб Уселенок.

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