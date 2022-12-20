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Украинские военные нашли древнеримское поселение, когда копали окопы в Херсонской области

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  • 20.12.2022, 20:48
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Украинские военные нашли древнеримское поселение, когда копали окопы в Херсонской области

Фото.

Пограничники обнаружили останки древнеримского поселения в Херсонской области, когда строили укрепления на берегу Днепра.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

«В Херсонской области во время обустройства фортификационных сооружений на побережье Днепра пограничники натолкнулись на останки древнеримского поселения. На глубине около метра начали появляться обломки амфор и кувшинов», — говорится в сообщении.

О находке военнослужащие сообщили местным археологам. Дальнейшие инженерные работы там не проводились, чтобы сохранить ценные артефакты.

«После победы здесь будет работать археологическая экспедиция», — добавили пограничники.

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