Солист «Ногу свело!» показал, как родители убитого оккупанта встречают Новый год

Солист «Ногу свело!» показал, как родители убитого оккупанта встречают Новый год6
- 21.12.2022, 13:01
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Максим Покровский снял новый клип.
Проживающий в США фронтмен российской группы «Ногу свело!» Максим Покровский выпустил клип на песню «С Новым годом, сынок!». Ролик опубликован 20 декабря на YouTube-канале коллектива.
В клипе снялись российские актеры Чулпан Хаматова и Артур Смольянинов, которые ранее осудили нападение России на Украину и покинули РФ. Видео снимались в столице Латвии Риге.
Смольянинов и Хаматова сыграли в ролике родителей убитого на войне российского оккупанта. По сюжету они отмечают Новый год без него. В конце клипа отец оккупанта включает телевизор и начинает смотреть пропагандистский канал, где, вероятно, транслируется новогоднее обращение президента РФ Владимира Путина.
«Вот и повестка. Не нужен билет
На поезд в чужую страну.
Берцы и каску, и бронежилет
Надо купить пацану.
Слезы застыли в холодной земле.
Скоро завянет венок.
Полная рюмка стоит на столе.
С Новым годом, сынок!
Полная рюмка стоит на столе.
С Новым годом, сынок!» – поет за кадром Покровский.
«Мы выпускаем нашу работу в свет, мы сделали все что могли. Теперь ваша очередь помочь нам достучаться до тех, кто чего-то еще понял в происходящих событиях», – написал в день премьеры клипа артист в Instagram.
«И даже после случившегося продолжают пялиться в телевизор», – отреагировали зрители на премьеру антивоенного клипа.