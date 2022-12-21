Солист «Ногу свело!» показал, как родители убитого оккупанта встречают Новый год 6 21.12.2022, 13:01

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Максим Покровский

Максим Покровский снял новый клип.

Проживающий в США фронтмен российской группы «Ногу свело!» Максим Покровский выпустил клип на песню «С Новым годом, сынок!». Ролик опубликован 20 декабря на YouTube-канале коллектива.

В клипе снялись российские актеры Чулпан Хаматова и Артур Смольянинов, которые ранее осудили нападение России на Украину и покинули РФ. Видео снимались в столице Латвии Риге.

Смольянинов и Хаматова сыграли в ролике родителей убитого на войне российского оккупанта. По сюжету они отмечают Новый год без него. В конце клипа отец оккупанта включает телевизор и начинает смотреть пропагандистский канал, где, вероятно, транслируется новогоднее обращение президента РФ Владимира Путина.

«Вот и повестка. Не нужен билет

На поезд в чужую страну.

Берцы и каску, и бронежилет

Надо купить пацану.

Слезы застыли в холодной земле.

Скоро завянет венок.

Полная рюмка стоит на столе.

С Новым годом, сынок!

Полная рюмка стоит на столе.

С Новым годом, сынок!» – поет за кадром Покровский.

«Мы выпускаем нашу работу в свет, мы сделали все что могли. Теперь ваша очередь помочь нам достучаться до тех, кто чего-то еще понял в происходящих событиях», – написал в день премьеры клипа артист в Instagram.

«И даже после случившегося продолжают пялиться в телевизор», – отреагировали зрители на премьеру антивоенного клипа.

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