Зеленский и Байден встретились в Овальном кабинете Белого дома 21.12.2022, 23:54

1,524

Что обсуждали.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден встретились в Овальном кабинете Белого дома.

«Господин президент, хорошо, что вы вернулись, – сказал Байден Зеленскому. – Для меня большая честь быть рядом с вами в совместной защите от жестокой, жестокой войны, которую ведет Путин».

Президент США отметил, что война России против Украины длится уже 300 дней.

«Трудно поверить, что прошло 300 дней, и Путин жестоко посягнул на право украинцев на существование как нации и напал на невинный украинский народ только для того, чтобы запугать его», – добавил Байден.

Он отметил, что эскалация российских атак на энергетическую и гражданскую инфраструктуру – это попытка Путина использовать зиму как оружие.

Байден заверил, что американцы вместе с европейскими союзниками поддерживают Украину.

Зеленский передал Байдену награду бойца, попросившего подарить ее американскому президенту. Он ее принял и сказал, что не заслуживает, но очень благодарен.

Байден сказал Зеленскому, что украинский народ «вдохновляет мир», и пообещал в дальнейшем поддерживать «великий народ Украины».

Зеленский отметил, что он хотел приехать в США раньше, но не мог, потому что ситуация в Украине было очень сложной.

«Сейчас я приехал, потому что контролируем ситуацию, и благодаря поддержке, в первую очередь – благодаря вашей поддержке», – сказал Зеленский.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».