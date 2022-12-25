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Группа Naviband выступила перед святой Мессой для белорусов Варшавы

  • 25.12.2022, 18:37
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Группа Naviband выступила перед святой Мессой для белорусов Варшавы

Дуэт исполнил рождественские песни и свой последний трек.

Дуэт Naviband выступил с рождественскими песнями в ночь на 25 декабря перед Вигилийной святой Мессой и после нее для белорусов-католиков Варшавы.

Музыканты спели, в том числе, «Тихую ночь», «Аллилуйя» Леонарда Коэна, также исполнили свой последний трек «Свети».

Во время Мессы солистка группы Ксения Жук пела в костельном хоре.

Напомним, Naviband - музыкальный коллектив из Минска, представитель Беларуси на «Евровидении-2017». Сейчас вынужден находиться в эмиграции.

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