Группа Naviband выступила перед святой Мессой для белорусов Варшавы
- 25.12.2022, 18:37
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Дуэт исполнил рождественские песни и свой последний трек.
Дуэт Naviband выступил с рождественскими песнями в ночь на 25 декабря перед Вигилийной святой Мессой и после нее для белорусов-католиков Варшавы.
Музыканты спели, в том числе, «Тихую ночь», «Аллилуйя» Леонарда Коэна, также исполнили свой последний трек «Свети».
Во время Мессы солистка группы Ксения Жук пела в костельном хоре.
Напомним, Naviband - музыкальный коллектив из Минска, представитель Беларуси на «Евровидении-2017». Сейчас вынужден находиться в эмиграции.