Сколько стоят самые дорогие авто в городах Полесья? 5 27.12.2022, 12:14

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Обзор машин, которые выставили на продажу полешуки в последнюю неделю декабря.

За последние семь дней полешуки разместили 158 объявлений о продаже автомобилей. Цены за «железных коней» начинаются от 550 долларов. Такую цену указал в объявлении о продаже владелец «Seat Ibiza» из Столина. За 850 условных можно купить «Ford Mondeo» в Лунинце. В Пинске за такую цену можно стать владельцем «Renault», пишет сайт «Медиа-Полесье».

В ноябре самым дорогим автомобилем, выставленным на продажу, был чёрный Dodge RAM IV, 2019 года выпуска. Пикап оценили в 92.000 долларов.

Какие автомобили попали в ТОП самых дорогих в декабре?

Открывает обзор Audi A4 B8, 2011 г.в.

В автомобиле механическая коробка передач, объём двигателя 2.0 л, дизель.

Передний привод. Пробег – 257.000 км.

Из описания: «Автомобиль куплен в Германии в 2014 году. В Беларуси второй владелец. Оригинальный пробег. Без аварий и ДТП 100%. Заводской окрас. Обслужен только качественными запчастями и расходниками, не требует вложений. Есть круиз контроль, ситема «start-stop», кожаный салон, и другие оптимально полезные опции для нашего региона. Есть отчёт о проверке технического состояния и ЛКП с официальной СТО («Атлант — М»). Бережная эксплуатация».

Автомобиль продают в Давид-Городке. Чёрный седан оценили в 17.350 долларов.

Следующий автомобиль обзора BMW 3 серия, F30 Рестайлинг, 2019 г.в.

В автомобиле механическая коробка передач, объём двигателя 2.0 л, дизель.

Задний привод. Пробег – 229.000 км.

Из описания: «Без пробега по Беларуси. Нет крашенных элементов. До последнего момента обслуживалась на BMW. Панорама, частичная кожа, электронные зеркала и багажник… Состояние на 80 тыс.км».

Автомобиль продаётся в Иваново. За чёрный универсал просят 20.999 долларов.

Бронза обзора у Volkswagen Tiguan II, 2018 г.в.

В автомобиле автоматическая коробка передач, объём двигателя 2.0 л, дизель.

Подключаемый полный привод. Пробег – 190.000 км.

Из описания: «Авто из Европы. В богатой комплектации, весь в родной краске, без ДТП. В красивом обвесе R-line на шикарных двадцатых колесах на новой жирной резине 22 года. Имеется второй комплект колес R18 с зимней резиной Pirelli с большим остатком. Аккуратный, чистый салон после химчистки. Автомобиль без подводных камней и нюансов, сел и поехал».

Автомобиль продают в Лунинце. Белый внедорожник оценили в 33.000 долларов.

Серебро рейтинга достаётся Jeep Grand Cherokee, 2018 г.в.

В автомобиле коробка автомат, объём двигателя 3.0 л, дизель.

Подключаемый полный привод, пробег 141.787 км.

Из описания: «Авто только из Германии. В отличной состоянии, не требует вложений не по каким узлам и частям. На данный момент на зимней резине Continental, практически новая. Есть запасной комплект колес с летней резиной на оригинальных дисках».

Автомобиль продают в Столине. За чёрный внедорожник просят 45.000 долларов.

Знаете, кто на первом месте обзора?

Чёрный BMW X5 G05, 2019 г.в.

Автоматическая коробка передач, объём двигателя 3.0 л, дизель.

Постоянный полный привод. Пробег – 74.000 км.

Из описания: «Авто только из Германии, растаможен. Состояние нового, родной окрас, оригинальный пробег. Комфортные сиденья с вентиляцией. Авто само открывается и закрывается при наличии ключа в кармане, не притрагиваясь к ручкам. В комплекте два ключа плюс карта BMW».

Автомобиль находится в Пинске. 5-дверный внедорожник оценили в 75.590 долларов.

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