«Мобилизованных бросают на верную смерть: они прут и прут массой» 1 27.12.2022, 14:53

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Украинские военные рассказали о боях под Кременной.

Украинские военные продвинулись на фронте возле Кременной: этот город в Луганской области имеет стратегическое значение для дальнейшей наступательной операции вглубь региона – на Северодонецк, Лисичанск и Сватово. ВСУ штурмуют это направление уже несколько недель, и официально о взятии города пока не говорится. Но 26 декабря стало известно, что военное командование российских оккупационных войск отошло из Кременной до Рубежного, на 15 км южнее линии фронта.

Корреспондент «Настоящего Времени» Борис Сачалко съездил на позиции под Кременной и поговорил с десантниками 25-й бригады ВСУ, которые принимают участие в наступательной операции. Ранее они освобождали Харьковскую область.

«На момент, когда шла харьковская операция, уже готовилась эта операция (в Луганской области – ред.). Сначала это были наступательные действия, которые оказались очень сложной наступательной операцией, – говорит один из военных. – В случае с харьковским наступлением россияне были более рассредоточены. А сейчас они очень сосредоточены на одном месте и их много. Мы воюем с умом, они воюют количеством: их ресурсы намного больше, чем наши».

Действия ВСУ на этом участке выглядят примерно так: сначала военные запускают дрон, который с воздуха раскрывает позиции российских военных. После этого эти позиции начинают обстреливать минометы и артиллерия.

«Наша задача – как можно точнее им в окоп забросить, чтобы солдатам нашим было проще идти в наступление», – говорит один из наводчиков.

Российские войска также иногда пытаются идти на этом участке в наступление. Десантники говорят, что сначала командование бросает в бой мобилизованных, которые «просто идут на мясо», а затем уже в бой вступают более опытные подразделения.

«Они сначала мобилизованных бросают на смерть верную, на мясо. Они прут и прут массой. Умирает у них очень много, потому что у них нету ни тактики, ничего подобного. Никакой! Они идут просто на мясо. Были такие случаи, вот пехота рассказывала, что они идут без брони, без автоматов, – рассказывают украинские военные. – Они просто идут на смерть. Но пехота наша их встречает, выдает свои позиции, и уже тогда по пехоте нашей работает их артподготовка. Потом, если они прорывают, то идут уже более опытные воины».

«И у них очень много артиллерии, – признает еще один украинский военный. – Если так подумать, то, наверное, раз в 10. Но зато наши бьют с погрешностью всего 5-10 метров. А с новыми снарядами, натовскими, которые нам дали, – даже с погрешностью 4-5 метров. Новые снаряды – эффективные!"

Украинские военные подчеркивают, что участок, на котором идут постоянные сражения, очень небольшой:

«Мы буквально за небольшое пространство воюем. За посадку. Очень тяжело пехоте продвигаться, – говорят они. – Но пехота постоянно идет, продавливает маршруты, идут вперед. Мы их догоняем».

На вопрос «Благодарит ли вас потом пехота?» военные смеются и говорят, что сослуживцы, которые идут впереди, наоборот, ругают их из-за неточных попаданий.

"Все что они могут сказать: не «дякую» (спасибо – ред.), а «Давайте больше!», «Чего вы там мажете? Больше работайте!» А мы говорим: «Блин, нам нужны снаряды, чтобы мы больше работали!"

Села, которые ВСУ штурмуют сейчас в окрестностях Северодонецка, – стратегически важные: украинские военные объясняют, что именно через эти села проходят логистические маршруты противника.

«А, как мы знаем, логистика – это первоочередное. Воин, который не обеспеченный, не может воевать», – подчеркивают они. – Там есть развязка железной дороги. Если мы ее возьмем, это очень сильно нарушит их логистику. Тогда, я думаю, они от Бахмута отступят».

Украинские военные говорят, что часто думают о том, что будет в мирной жизни, когда война закончится. Но все уверены, что этот мир будет достигнут только путем победы, а не перемирием.

«Приходят мысли, что, скорее всего, это все закончится и мы вернемся к нормальной жизни. Потому что война – это не есть хорошо, – говорят они. – Я считаю, что недолго это еще будет. Эти гниды вымрут, и мы будем свободно дышать у нас. Но о мире речи не идет. Мириться с нелюдями – это глупо!»

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