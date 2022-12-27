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Бывший Речицкий вертикальщик вышел из СИЗО и стал идеологом

  • 27.12.2022, 20:42
Бывший Речицкий вертикальщик вышел из СИЗО и стал идеологом
Виталий Панченко

Виталий Панченко – долгожитель среди председателей районов Гомельской области.

Бывший председатель Речицкого райисполкома Виталий Панченко после определенного времени заключения в СИЗО оказался на почетной» должности идеолога на «Белоруснефти», узнало издание «Флагшток».

Как стало известно «Флагштоку» от источника, связанного с Речицким райисполкомом, Виталий Панченко получил должность заместителя начальника отдела идеологии Речицкого управления технологическим транспортом РУП «Белоруснефть». Информацию о назначении подтвердили в приемной управления.

В 2022 году Панченко сняли с должности главы Речицкого райисполкома. Как рассказал «Флагштоку» человек, знакомый с ситуацией, экс-председателю инкриминировали недостачу свиней и крупного рогатого скота в хозяйствах Речицкого района.

Прекращение преследования Панченко источник прокомментировал так: «Он неприкасаемый и лично рукопожатный в Минске».

Сейчас, по словам источника, оклад Виталия Панченко на должности заместителя идеолога в транспортном управлении «Белоруснефти» составляет около 5 000 рублей.

Виталий Панченко был долгожителем среди председателей районов Гомельской области — он возглавлял Речицкий район на протяжении 10 лет.

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