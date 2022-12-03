На белорусских коров наденут фитнес-трекеры

На белорусских коров наденут фитнес-трекеры7
- 3.12.2022, 19:16
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Ученые надеются, что данный гаджет поможет увеличить надои молока.
Белорусские специалисты разработали фитнес-трекер для коров. Об этом рассказали в сюжете на канале СТВ. По мнению ученых данный гаджет поможет увеличить объемы производимого молока.
С помощью трекера можно будет в круглосуточном режиме отслеживать активность буренок, потребление корма и даже температуру тела.
Уже на основании этих данных будут разрабатываться персональные рекомендации для каждого животного. По словам специалистов подзаряжать гаджет надо будет раз в шесть лет.
Напомним, ранее в Беларуси разработали «ноу-хау» для внесения навоза.