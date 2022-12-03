Нуланд: Российская армия сейчас демонстрирует слабость во всех отношениях 1 3.12.2022, 22:21

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Под Бахмутом РФ ведет окопную войну времен Первой мировой.

Российская армия сейчас демонстрирует слабость во всех отношениях. Об этом на встрече с украинскими журналистами заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, сообщает РБК-Украина.

- Посмотрите, что происходит под Бахмутом. Это выглядит как окопная война времен Первой мировой. Как предполагалось, «могущественная русская армия» берет новых мобилизованных и бросает их вперед их окопов, навстречу смерти, каждый день. Они делают это, потому что украинская линия обороны держится столь сильно, - сказала Нуланд.

По словам заместителя госсекретаря, эта ситуация повлияет на позицию стран, которые строили свои оборонные системы вокруг российских вооружений, например, Индия - поскольку оказалось, что они неэффективны, кроме того, они не смогут получать от РФ запчасти для купленной техники, потому что все они используются в Украине.

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