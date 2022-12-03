Что почем на Комаровке в первые выходные зимы 3.12.2022, 22:38

Мандарины можно найти до 8 рублей за килограмм.

На что спрос постепенно падает, а также какой товар сейчас стремительно набирает популярность на Комаровском рынке в Минске, выясняло агентство «Минск-Новости».

Мандарины на Комаровке можно найти и по 2,5 рубля, но средняя стоимость варьируется от 6,5 до 8 рублей за килограмм. Хурма обойдется чуть дешевле — 5−6,5 рубля, хотя в наличии и плоды по 2,5 рубля.

Стоимость апельсинов и грейпфрутов — примерно 4 рубля за кг, они также представлены в большом количестве. Лимоны можно найти по 3 рубля. Ананасы неизменно недешевые (около 15 рублей).

Стоимость гранатов варьируется от 4,5 до 22 рублей. Средняя цена на виноград — 3,5−4,5 рубля.

На нескольких прилавках представлены папайя (35−45 рублей за кило), маракуйя (45 рублей за кило) и манго (от 12 до 25 рублей за штуку).

А вот яблоки и груши уже не столь популярны — ими торгуют всего несколько продавцов. Минимальная стоимость первого фрукта — 50 копеек за кг, второй можно взять по 2−3 рубля. Бананы обойдутся в 4−4,5 рубля за килограмм. Киви можно найти по 2−4.

Что касается овощей, приятно удивляют цены на помидоры: начинаются они от 2 рублей, в среднем достигают 6,5. Огурцы дороже — примерно 6,5 рубля за кг. Сладкий перец можно приобрести за 4,5−5 рублей.

Цветную капусту продают в среднем по 4 рубля, пекинскую — по 2,3, брокколи стоит 6. 100 граммов салата айсберг можно взять за 80 копеек. Стоимость баклажанов варьируется от 4,5 до 7,5 рубля за кило.

Шпинат и кинза обойдутся в 2 рубля, укроп и петрушка — в среднем 1,2 рубля. Базилик стоит 7 рублей, тимьян и розмарин — примерно 6, а рукола — 3,5. Авокадо предлагают по 1,5 рубля за килограмм.

Цены на картофель начинаются от 60 копеек за кило, свекла стоит примерно 1 рубль.

На Комаровке представлены даже свежие ягоды. Это иностранные поставки (Колумбия, Таиланд, Эквадор и т.д.). За кило клубники, например, придется выложить целых 50 рублей. Ежевика и малина продаются в небольших контейнерах, цена вопроса — 25 рублей за набор. Гораздо дешевле обойдется голубика — можно найти по 5 рублей за килограмм.

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