«Буряты закончились, скоро закончатся и вагнеровцы»: украинские снайперы рассказали о боях за Бахмут 30.12.2022, 15:20

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Россияне своих не жалеют.

Российские войска не оставляют попыток оцепить Бахмут. Они бросают на штурм города много живой силы и несут большие потери. Украинские военные, защищающие город от оккупантов уже почти пять месяцев, рассказали, что происходит в Бахмуте и его пригородах.

Соответствующее видео опубликовал «Український Свідок».

Сейчас оккупанты большими силами пытаются окружить город, хотя бои за него ведутся с 1 августа.

«Россияне не стесняются применять здесь любую артиллерию, в том числе и тяжелую», – рассказывает один из героев этого видео.

Оба военных – снайперы, они воюют с оккупантами с 2015 года.

«Россияне передвигаются и занимаются организацией наступления ночью», – говорит один из военных. «Сначала обстреливают украинские позиции с РПГ, очень любят это делать, потом другая группа подползает к позиции и забрасывает ее гранатами. Моя задача - уничтожать противника на подходах».

По словам военного, за одну его смену, если россияне идут на штурм, количество пораженных целей может насчитывать десятки россиян.»"Они даже не пригибаются, только прячутся за постройками и остатками местности».

Также мужчины рассказали чем является ЧВК «Вагнер», которая принадлежит российскому предпринимателю Евгению Пригожину.

«Это заключенные, не имеющие боевого опыта. Регулярные войска гораздо хитрее и осведомленнее, а «вагнеровцы» идут на убой. Путь у них только один — вперед, потому что сзади их ждут свои же, которые стреляют дезертирам в спину». По словам мужчин, своих солдат оккупанты не жалеют — бросают раненых и, учитывая то, как те кричат и молят о помощи, забирать их не намерены.

«Буряты закончились, скоро закончатся и «вагнеровцы», - смеются защитники Бахмута. «Посмотрим кого они пришлют после этого».

Рассказывают, что очень многие россияне переодеваются в форму ВСУ. Учитывая, что линия столкновения постоянно передвигается, бывает крайне сложно не перепутать своих и чужих.

«Россияне снимают с наших раненых форму и бронежилеты», - говорит снайпер. «А украинских раненых одевают в российский пиксель и, если «трехсотых» транспортировать тяжело, россияне их просто расстреливают. Потом из этого создают фейки, будто мы казним российских пленных».

В Бахмуте осталось много жителей. Несмотря на перманентную опасность обстрелов, они занимаются обычными делами. В городе работают даже аптеки, рынок и другие объекты инфраструктуры. Коммунальщики выполняют свою работу. Многие местные отказываются уезжать: люди живут в подвалах, а солдаты ВСУ помогают им едой и теплыми вещами.

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