Потопленная «Москва» и другие достижения: названы десять уникальных операций ВСУ 1 30.12.2022, 17:14

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Многие из них войдут в мировые учебники.

В течение десяти месяцев кровавой путинской войны украинские военные много раз удивляли мир. Команда программы Security Talks на Апостроф TV собрала обзор величайших достижений Вооруженных сил Украины за десять месяцев войны в 2022 году.

Атака на российские авиабазы

5 декабря 2022 года Украина стала первой страной в мире, атаковавшей стратегические российские бомбардировщики-ракетоносцы в пунктах их дислокации. Хотя официально ни одно украинское силовое ведомство или спецслужба ответственность за это не взяли.

В первом случае речь идет об авиабазе «Дягилево» в Рязанской области. Там дислоцируется Центр боевого применения и переобучения дальней авиации, а также 203-й отдельный гвардейский авиаполк самолетов-заправщиков. Эту авиабазу и атаковал, вероятно, украинский дрон. В результате сгорел автозаправщик, погибли по меньшей мере трое российских военных и еще четверо получили ранения.

Но главное, что там серьезные повреждения получил бомбардировщик Ту-22М3, условно относящийся к стратегической российской авиации. Ведь с него можно запускать стратегические крылатые ракеты Х-22, которые, по крайней мере ранее, предусматривались и с ядерным боезарядом. Сейчас эти морально устаревшие крылатые ракеты с крайне низкой точностью российское командование расконсервировало для ударов по территории Украины. А раньше российские оккупанты использовали Ту-22М3 для бомбардировок Мариуполя, в том числе «Азовстали». При этом использовались тяжелые авиабомбы ФАБ-500 и даже сверхтяжелые ФАБ-3000.

Поврежденный Ту-22М3 в «Дягилево» вряд ли скоро поднимут в воздух, а возможно его вообще спишут и используют в качестве донора для других бортов. После взрыва российское командование распорядилось убрать с этой авиабазы 9 уцелевших бортов Ту-22М3.

Во втором случае атака произошла на российскую авиабазу «Энгельс-2» в Саратовской области. Повреждение получил один борт Ту-95МС. При этом Минобороны России заявило лишь о незначительных повреждениях обшивки двух бортов, однако после атаки на российские авиабазы командование ВКС России распорядилось передислоцировать 9 бортов Ту-95МС подальше на восток.

В любом случае, результаты этой атаки трудно переоценить. Ведь теперь российское военно-политическое командование – как и все милитаризованные россияне – поняло: длинная рука отныне есть и у Вооруженных сил Украины.

«По состоянию на 2021 год для РФ максимальные возможности Украины вести дистанционную войну были в 120 км. И здесь, если мы предположим, что удар был нанесен, например, «Стрижем», то это означает, что его дальность составляет 1000 км и вся европейская часть РФ находится в зоне поражения», – заявил эксперт по вооружениям, главный редактор Defense Express Олег Катков.

Оперативное овладение западным оружием

Украинская армия уверенно выдержала масштабное вторжение путинской России. А еще ВСУ в кратчайшие сроки овладели огромным количеством вооружения натовского образца. Сейчас, после 10 месяцев путинской кровавой войны, именно российские оккупанты отступают под давлением ВСУ.

«За последние 10 месяцев вот этой экзистенциальной войны с нашим извечным врагом - наши Вооруженные силы показывают просто феноменальные успехи. И очень интересная деталь, которая даже меня удивила - это скорость, с которой украинские военные овладевают сверхсовременным западным вооружением. В первую очередь это касается современной ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня и сейчас самое актуальное и целесообразное - это системы противовоздушной обороны», - сказал военный эксперт Петр Черник.

Первое, чем с началом полномасштабного вторжения были вынуждены оперативно овладевать украинские военные – это ПЗРК, противотанковые гранатометы и ПТРК.

В Пентагоне еще в марте подсчитали: из 112 выстрелов из Javelin в первые дни войны – 100 из них успешно попали во вражескую бронетехнику.

«По общим успешным пускам украинцы в части достижения ракетой цели превзошли армию производителя, то есть США», – указал Петр Черник.

В настоящее время самым большим вызовом для украинских военных стало овладение современными западными ЗРК, а также подготовка пилотов, которые, надеемся, уже в 2023 году будут летать на F-16 в составе Воздушных сил ВСУ.

Уникальные военные операции

Украинская армия впервые в истории войн создала ситуацию, когда с помощью множества тактических вооружений были изменены стратегические цели противника. Затем ВСУ реализовали ряд уникальных военных операций. И среди прочего уничтожили собственными ракетами флагман Черноморского флота - крейсер «Москва».

Первая успешная военная операция ВСУ, связанная с полномасштабным вторжением РФ, заключалась в выводе из-под ударов украинской авиации, средств ПВО, штабов, складов, арсеналов и других стратегически важных военных объектов, без которых система национальной безопасности и обороны могла бы посыпаться. .

«Я понимаю, что политики говорили, что войны не будет. Я понимаю, что военные тихо, спокойно, планировали все эти операции и они знали, что делать. И поэтому мы в первый день не потеряли практически ни управление войсками, ни логистику. Это очень классная система оборонного планирования по выводу заранее из-под ударов основных элементов. Она сработала», – считает генеральный директор Директората по вопросам национальной безопасности и обороны Украины в 2019-2020 годах Иван Апаршин.

И хотя российские оккупационные силы в первый день все же прорвались в глубь Украины на десятки километров, особенно на юге Украины – в стратегическом смысле Силы обороны удар выдержали.

Вторая по хронологии успешная военная операция – разрыв логистических цепочек оккупантов на севере Украины, в результате чего российские войска потеряли свой наступательный потенциал и были вынуждены отойти из Киевщины, Черниговщины, Сумщины и части Харьковщины.

Третья по хронологии успешная военная операция ВСУ состоялась 13-14 апреля. Тогда противокорабельными ракетами, в том числе двумя украинскими «Нептунами», наши воины атаковали российский крейсер «Москва», находившийся примерно в 150 км от побережья Одесской области.

По данным СНБО Украины, из 510 находившихся на борту корабля военных удалось спасти лишь полсотни. При этом черноморский флот РФ остался без флагмана. Но главное то, что пошатнулась одна из главных российских пропагандистских скреп – о мощном российском флоте.

Четвертая по хронологии успешная военная операция прошла в апреле-мае под руководством ГУР МО Украины. Речь идет об отряде украинских военных, которые на многоцелевых вертолетах Ми-8 вывозили раненых из «Азовстали» в окруженном Мариуполе. Прикрывали их собратья на штурмовых Ми-24. Этот же вертолетный отряд доставлял на «Азовсталь» медикаменты и провизию.

Пятой по хронологии успешной военной операцией стало освобождение острова Змеиный.

После массированного и систематического огневого поражения российского гарнизона на острове Змеиный, а также катеров и кораблей, пытавшихся обеспечить этот гарнизон логистикой – российское командование 30 июня совершило «жест доброй воли», проведя отрицательное наступление и перегруппировку на более выгодные рубежи. После этого северо-западная часть акватории Черного моря стала пригодной для украинского судоходства: и морского, и торгового. А это, в свою очередь, разблокировало работу украинских морских портов и позволило запустить так называемую «зерновую инициативу».

Шестой по хронологии успешной военной операцией стало освобождение части Харьковщины до реки Оскол и Оскольского водохранилища с последующим выходом на Купянск и Купянск-Узловой. Именно эта операция подорвала нравственный дух русской армии. Хотя бывший командующий аэромобильными войсками ВСУ Иван Якубец говорит: у этой операции был один недостаток.

«Операция такого масштаба блестящая тогда, когда она успешно проходит с начала, в середине и в конце. А окончанием каждой операции подобного характера должен быть захват тех рубежей, из которых потом выгодно наступать. Это мы не додавили. Не додавили и остановились перед озером и рекой перед Купянском и так далее. И потом уже додавливали. То есть у нас на одном дыхании не получилось выйти на эти рубежи. Я понимаю, почему – потому что не хватало, безусловно, подготовленных резервов», – пояснил Иван Якубец.

Продолжением этой операции стало освобождение Харьковщины на левом берегу реки Оскол. Главные события разворачивались вокруг города Лиман. После выбивания оккупантов из Лимана в российских подразделениях началась паника, а также посыпались другие участки фронта россиян на правом берегу реки Оскол.

Седьмой по хронологии успешной операцией стало повреждение Крымского моста. Это заставило российских генералов, по крайней мере временно, перестроить логистику для своих соединений на юге Украины. Впрочем, мощнее всего это ударило по идеологическому фронту России. Речь шла об атаке на личный проект путина, который оккупанты не смогли защитить.

Восьмой по хронологии успешной военной операцией стала атака надводных дронов-камикадзе на корабли Черноморского флота РФ в Севастопольской бухте. 29 октября украинские военные продемонстрировали: мифологизированная Севастопольская бухта на самом деле не так уж защищенная, чем окончательно подорвали международный имидж России как морского государства в целом и Черноморского флота РФ в частности.

«Впервые в мире украинская армия провела военную операцию в виде атаки роя морских дронов на мощные военные корабли. Это практическое применение так называемых москитных стратегий. И это ощутимый психологический удар по Кремлю, доказывающий доминирование передовых технологий», - заявил директор Центр исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.

Девятая по хронологии успешная военная операция – это освобождение правобережной части Херсонской области. И хотя оккупанты завершили побег на левый берег 11 ноября, началась эта военная операция значительно раньше. Активные контрнаступательные действия на правобережье Херсонщины ВСУ начали проводить в начале октября, в частности, дойдя вдоль правого берега Днепра до Дудчан.

Стратегических достижений здесь два. Во-первых, Силы обороны Украины освободили Херсон, который был единственным областным центром, захваченным оккупантами после 24 февраля. Во-вторых – ВСУ продвинулись на достаточное расстояние, чтобы достать из ракетных систем, в частности «Точками-У», Крымский перешеек.

Однако есть здесь и ложка дегтя. Ведь российский гарнизон, который оценивали в 20 тысяч военных, все же смог выйти на левый берег Днепра, после чего эти высвободившиеся силы командование РФ начало перебрасывать на другие направления.

И десятая по хронологии успешная военная операция – это атака на авиабазы «Энгельс-2» и «Дягилево». Дроны-камикадзе ударили не только по российским носителям стратегических крылатых ракет, но и по самоуверенности российского военно-политического командования, считавшего, что ВСУ на такую дальность никогда не достанут.

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