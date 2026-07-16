Испания демонтировала последний пограничный забор на континентальной Европе 16.07.2026, 1:53

Испания и Гибралтар официально отменили пограничный контроль.

Испания и Гибралтар в полночь 15 июля официально отменили пограничный контроль на сухопутной границе после вступления в силу исторического соглашения, заключенного накануне в Брюсселе между Великобританией, Испанией, Гибралтаром и Европейским Союзом. Вместе с введением нового режима был демонтирован пограничный забор, разделявший территории с 1908 года, сообщает The Guardian.

Соглашение стало итогом более чем четырех лет переговоров после выхода Великобритании из ЕС. Оно отменяет пограничные и таможенные проверки на сухопутной границе, обеспечивая более свободное передвижение жителей, туристов и около 15 тыс. испанских работников, которые ежедневно ездят на британскую заморскую территорию.

Согласно новым правилам, Испания будет осуществлять шенгенский контроль в порту и аэропорту Гибралтара. В то же время власти Гибралтара подчеркнули, что соглашение не затрагивает британский суверенитет над территорией.

Премьер-министр Испании Педро Санчес, присутствовавший при демонтаже последней секции забора, заявил, что «последняя стена континентальной Европы пала», открыв путь к «новой эре сосуществования и совместного процветания». Главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо также назвал договор началом новой эпохи, отметив, что «граница, которая так часто разделяла наш регион, теперь станет местом сотрудничества и совместных возможностей».

В то же время Гибралтар де-факто станет частью Шенгенской зоны, а пассажиры, прибывающие сюда авиарейсами из Великобритании, будут проходить проверку по новой системе въезда и выезда из ЕС с биометрической идентификацией.

Испания давно добивается возвращения Гибралтара, который перешел под власть британской короны по Утрехтскому договору 1713 года. После референдума по Brexit в 2016 году Мадрид предлагал вариант совместного суверенитета, однако Лондон и власти Гибралтара отвергли эту идею. На референдуме 96,6% жителей Гибралтара проголосовали за сохранение членства в ЕС.

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