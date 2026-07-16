Украина показала атаку роботов с пулеметами на позиции российских военных 16.07.2026, 3:04

Видеофакт.

Украинские военные провели операцию против российских войск с применением наземных роботизированных комплексов (НРК), оснащенных крупнокалиберными пулеметами Browning. Видеоподтверждение выложил 33-й отдельный штурмовой полк.

Как рассказал командир батальона беспилотных систем этого подразделения Артем, о операция была подготовлена после получения разведданных о российских позициях. В атаке одновременно использовались несколько типов беспилотных средств: НРК с американскими пулеметами калибра 12,7 мм, FPV-дроны, тяжелые ударные беспилотники собственного производства, а также квадрокоптеры для наблюдения и корректировки огня.

Артем утверждает, что российские военные не ожидали подобной атаки и были к ней «абсолютно не готовы»: из радиоперехватов выяснилось, что они докладывали командованию о стрельбе из пулеметов, не понимая, что огонь ведут роботы. Он обратил внимание, что артиллерия в операции не применялась.

По словам Артема, один из российских военнослужащих пытался укрыться в соседнем здании после атаки НРК, однако там его поразил тяжелый ударный беспилотник. При этом ответного огня практически не было, а FPV-дроны противника появились над районом уже после завершения операции, отметил комбат.

Артем добавил, что все использованные НРК вернулись в целости после выполнения задания, а подразделение уже готовит новую операцию с «еще более разнообразным» применением беспилотных систем.

11 июля о применении Украиной роботов на фронте рассказало Минобороны России. По утверждению ведомства, ВСУ использовали два НРК с пулеметами на Ореховском направлении в Запорожской области, однако оба были уничтожены ударами беспилотников.

Впервые Украина провела полностью роботизированную боевую операцию без участия пехоты в декабре 2024 года, сообщал американский Институт изучения войны (ISW). Тогда были поражены российские позиции под Липцами в Харьковской области. Для атаки применялись наземные беспилотные платформы с пулеметами и разведывательные дроны.

Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ впервые захватили позицию и взяли российских военнослужащих в плен, используя только наземных роботов и беспилотники. В ВСУ отмечали, что к марту 2026 года такие системы применяли уже более 150 украинских подразделений. К концу 2026 года Украина рассчитывает заменить этими технологиями до 30% личного состава на наиболее опасных участках фронта.

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