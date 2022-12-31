В Краматорске снесли памятник Пушкину 31.12.2022, 1:14

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Фотофакт.

В Краматорске в Донецкой области демонтировали памятник российскому поэту Александру Пушкину. Об этом сообщил мэр города Александр Гончаренко 30 декабря в Facebook.

«Здесь место для своих героев, своей культуры и истории. Это не борьба с памятниками, это борьба Украины за жизнь. Украинское – в Украине», – написал Гончаренко.

Гончаренко уточнил в комментарии Общественному, что на демонтаж потратили из местного бюджета две-три тысячи гривен. Бюст будет временно храниться на территории одного из коммунальных предприятий города, а позже решат, что с ним делать дальше.

«Может, продадим, как памятник Ленину в этом году – он хранился в течение семи лет на базе одного из коммунальных предприятий, может, оставим. После победы решим», – сказал мэр.

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