СМИ: Лукашенко практически обездвижен

СМИ: Лукашенко практически обездвижен39
- 4.12.2022, 9:32
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После последнего выхода на лед диктатор не способен самостоятельно передвигаться.
Лукашенко может быть обездвижен.
Об этом сообщает телеграм-канал «Белорусская разведка».
После последнего выхода на лед Лукашенко оказался неспособным самостоятельно передвигаться. Проблема с позвоночником значительно обострилась.
Ранее он с трудом передвигался, пользовался блокадами, но вчера его состояние ухудшилось. Требуется операция на позвоночник, которую с гарантированным результатом в состоянии провести только на территории Германии или США.
Прогноз неблагоприятный и без должного оперативного вмешательства, в течение нескольких лет Лукашенко может потерять способность самостоятельно передвигаться.
Ранее сайт Charter97.org опубликовал видео, как Лукашенко еле волочит ноги, спускаясь с трапа самолета по прилету в Ереван на саммит ОДКБ.
Лукашенко прилетел в Ереван на саммит ОДКБ.— Сharter97.org (@charter_97) November 23, 2022
Диктатор с трудом передвигает ноги. pic.twitter.com/5ib3ivNhKR