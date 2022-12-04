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СМИ: Лукашенко практически обездвижен

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  • 4.12.2022, 9:32
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СМИ: Лукашенко практически обездвижен

После последнего выхода на лед диктатор не способен самостоятельно передвигаться.

Лукашенко может быть обездвижен.

Об этом сообщает телеграм-канал «Белорусская разведка».

После последнего выхода на лед Лукашенко оказался неспособным самостоятельно передвигаться. Проблема с позвоночником значительно обострилась.

Ранее он с трудом передвигался, пользовался блокадами, но вчера его состояние ухудшилось. Требуется операция на позвоночник, которую с гарантированным результатом в состоянии провести только на территории Германии или США.

Прогноз неблагоприятный и без должного оперативного вмешательства, в течение нескольких лет Лукашенко может потерять способность самостоятельно передвигаться.

Ранее сайт Charter97.org опубликовал видео, как Лукашенко еле волочит ноги, спускаясь с трапа самолета по прилету в Ереван на саммит ОДКБ.

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