Войска РФ в Крыму начали готовиться к «жесту доброй воли» 4 4.12.2022, 10:36

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Замечены первые признаки эвакуации оккупантов.

В Крыму заметили признаки вероятной подготовки к «жесту доброй воли» со стороны оккупантов. Захватчики завезли в часть крымских музеев упаковочный материал для вывоза музейных коллекций.

Об этом сообщает Крымский институт стратегических исследований. «Эвакуация» ценностей, по мнению экспертов института, может начаться либо после ухода захватчиков на Перекоп, либо с развертыванием наступления ВСУ на левый берег Днепра.

«Новая угроза музейным коллекциям! В часть крымских музеев завезли упаковочный материал для эвакуации коллекций. Согласно инсайдерской информации, эвакуацию могут начать в случае ухода войск захватчика на Перекоп. По мнению экспертов Крымского института стратегических исследований, вероятно, так называемая «эвакуация», может быть начаться раньше, с развертыванием наступления ВСУ на левый берег Днепра. Следим за ситуацией», – отметили в Крымском институте стратегических исследований.

По данным издания «Бабель», фанерные ящики, рулоны поролона и пленки завезли в подчиненные оккупационному «министерству культуры» республиканские музеи в Бахчисарае, Судаке, Симферополе и Евпатории.

В частности, под угрозой разграбления под видом «эвакуации» оказались:

– Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей-заповедник.

– «Судацкая крепость», которая является отделом Национального заповедника «София Киевская» в Киеве.

– Крымский республиканский краеведческий музей «Центральный музей Тавриды», куда привезли украденные произведения искусства из Херсонского художественного музея имени Алексея Шовкуненко.

– Крымский этнографический музей и Дом-музей Ильи Сельвинского, филиалы Крымского республиканского краеведческого музея «Центральный музей Тавриды».

– Крымскотатарский музей искусств (после оккупации полуострова называется «Крымскотатарский музей культурно-исторического наследия»).

– Крымский этнографический музей в Симферополе.

– Симферопольский художественный музей.

– Евпаторийский краеведческий музей, отделами которого являются Музей истории и этнографии крымских караимов имени С. И. Кушуль.

– Евпаторийский музей истории Крымской войны.

Ранее, перед бегством с правобережья Херсонщины россияне так же вывозили историко-культурные ценности. Российские оккупанты ограбили в конце октября два крупнейших музея Херсона: Областной краеведческий музей и Художественный музей имени Алексея Шовкуненко. Перед отступлением из облцентра оккупанты похитили музейные коллекции.

Так, из художественного музея вывезено 80% фондов. Украденные в Херсоне картины уже «засветились» в Центральном музее Тавриды в Симферополе.

А из краеведческого музея Россия похитила коллекции монет, оружия, медали и ордена советского времени и российской империи, антикварную мебель XVIII—XIX веков, иконы и самое важное — выставлявшуюся в музее археологическую коллекцию. Фонды этого музея разграблены не так сильно, как экспозиция.

Вывоз музейных коллекций с оккупированных территорий является военным преступлением и нарушает три международных конвенции, защищающих культурные ценности от уничтожения или похищения. Украина будет добиваться, чтобы это преступление, как и все остальные преступления России против Украины, рассматривал Международный уголовный суд в Гааге - и страна-агрессор понесла за него ответственность.

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