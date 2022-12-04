Лукашенковские пропагандисты опозорились с безумным фейком об Украине

Лукашенковские пропагандисты опозорились с безумным фейком об Украине11
- 4.12.2022, 14:27
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Маразм на БТ достиг апогея.
Лукашенковская пропаганда вышла на новый уровень и придумала термин «украизм», заявив, украинцы едят русских.
Во время одной из пропагандистских программ на БТ ведущий заявил, что в Украине якобы развивается не «нацизм», а «украизм», сообщает УНИАН.
«Украинцы уже реально едят русских. Страшно похожие на человеческие тела блюда с кричащими названиями. Это что? «Нацизм», или «украизм»?», — заявил окончательно спятивший лукашист.