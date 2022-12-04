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Лукашенковские пропагандисты опозорились с безумным фейком об Украине

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  • 4.12.2022, 14:27
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Лукашенковские пропагандисты опозорились с безумным фейком об Украине

Маразм на БТ достиг апогея.

Лукашенковская пропаганда вышла на новый уровень и придумала термин «украизм», заявив, украинцы едят русских.

Во время одной из пропагандистских программ на БТ ведущий заявил, что в Украине якобы развивается не «нацизм», а «украизм», сообщает УНИАН.

«Украинцы уже реально едят русских. Страшно похожие на человеческие тела блюда с кричащими названиями. Это что? «Нацизм», или «украизм»?», — заявил окончательно спятивший лукашист.

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