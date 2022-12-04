В Беларуси россиянину не продали новую машину Geely, когда тот показал свой паспорт 4.12.2022, 16:28

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И предложили «единственный выход».

Журналист российского портала Autonews.ru решил купить Geely Coolray или Atlas Pro в Минске — там в дилерском центре цены на кроссоверы намного ниже московских. Но менеджер отказался оформлять машину, когда покупатель показал российский паспорт, говорится на сайте.

По словам автора, в салоне не стали пояснять, с чем связан отказ, но предложили «единственный выход» — найти человека с белорусским паспортом, который согласится оформить авто на себя. Причины этого продавец назвать затруднился.

В другом дилерском центре Geely по телефону предупредили, что готовы продать машину россиянину, но на месте надо лично «решать вопрос с оформлением». Ресурс не смог получить комментарий у официального представителя китайской компании в России.

Журналист отметил, что попытался купить в Беларуси машины марок Lada, Renault и Kia, и с ними подобных вопросов не возникло. Хотя в 2021-м сотрудники медиа сталкивались с такой проблемой, когда пытались купить машины этих дилеров, а также Volkswagen. В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) тогда не отреагировали на обращение по этой ситуации.

Белорусские юристы объяснили, что в законе «О защите прав потребителей» ограничений для покупателей ни по каким товарам нет. Тогда издание спросило, с чем это может быть связано, предпринимателя Руслана Кривоноса, который занимается покупкой и перегоном авто из Беларуси. Он предположил, что так дилеры стараются сохранять регион реализации товаров — «не перебивать» спрос в России, поэтому не продают в нашей стране машины россиянам.

Autonews.ru направил еще один запрос в ФАС.

Напомним, в августе 2022 года официальный дистрибьютор Geely запретил российским компаниям обслуживать по гарантии машины, купленные на территории Беларуси. То есть вариант все-таки найти помощника в нашей стране и купить машину на него не избавит желающих сэкономить россиян от всех проблем.

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