Россиянка пригрозила своему ребенку армией за антивоенную позицию 22 4.12.2022, 20:51

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Ее 16-летний сын открыто выступает против войны в Украине.

Россиянка Екатерина Качева из города Златоуст Челябинской области опубликовала в соцсети гневное сообщение в адрес своего 16-летнего сына, который открыто выступает против войны в Украине. Об этом сообщает мониторинговый проект «OSINT Пчелы».

Как пишет россиянка, ее сын не уважает своих родственников, которые поддерживают войну. Кроме того, она возмущается, что ее ребенок не уважает своего двоюродного брата-оккупанта, который сейчас воюет против Украины. Россиянка также заявила, что сделает все, чтобы ее сын пошел в российскую армию.

«Мой собственный ребенок не верит в СВО. Он против всего этого. Ему абсолютно на всех все равно... Я раньше тоже боялась отправлять его в армию. Думала, что он там не сможет, но после сегодняшнего инцидента я решила: если будет армия, я сама поспособствую, чтобы его туда отправили. Пусть ему там вставят мозги на место. Плачу, не могу. Обидно, но больше не могу его терпеть. Как я могла выносить такого [нехорошего ребенка] (неценз.), ведь рос хороший мальчик», - говорится в сообщении женщины.

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