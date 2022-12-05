В Минске «Робин Гуд» из торговой сети деньгами из кассы премировала сотрудников 5.12.2022, 10:17

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Для этого пришлось провернуть хитрую схему.

В Минске работник торговой сети изъяла из кассы деньги под предлогом возврата клиентам и премировала сотрудников. Подробности рассказали в прокуратуре Минска.

Установлено, что 34-летняя минчанка являлась начальником отдела сервиса и услуг в одной из крупных торговых сетей. Под предлогом возврата денег клиентам, которые вернули в магазин невостребованные товары, она оформила необходимые чеки и изъяла незаконно из кассы деньги.

По данным прокуратуры, частью денег она премировала сотрудников, а оставшуюся часть – потратила на личные нужды.

В прокуратуре сообщили, что женщина также незаконно активировала и присвоила два подарочных сертификата, которые также передала подчиненным.

Минчанка признала вину и раскаялась в содеянном. Она возместила причиненный ущерб в более 199 тысяч рублей.

На основании части 3 статьи 210 УК - хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в крупном размере, женщину приговорили к 4 годам лишения свободы со штрафом в 200 базовых величин – 6,4 тысячи рублей (по состоянию на 05.12.2022), а также с лишением права на 5 лет занимать определенные должности.

Сообщается, что была применена отсрочка исполнения основного наказания на 3 года.

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