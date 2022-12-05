VOLSKI отправляется в тур «За нашу и вашу свободу!» по Польше
- 5.12.2022, 11:18
Концерты запланированы в шести городах.
В декабре, перед Рождеством, VOLSKI отправляется в тур по Польше. Об этом группа сообщила Charter97.org.
«Чтобы встретиться с вами, подарить любимые песни, почувствовать наше белорусское единство и приблизить то время, когда мы сможем свободно вернуться в Беларусь», - обратилась группа к слушателям.
Концерты запланированы в шести городах:
- 7.12 – Гданьск
- 8.12 – Познань
- 9.12 – Вроцлав
- 11.12 – Краков
- 14.12 – Белосток
- 15.12 – Варшава
Билеты можно приобрести по ссылке. Цена стартует от 80 злотых.