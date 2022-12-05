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VOLSKI отправляется в тур «За нашу и вашу свободу!» по Польше

  • 5.12.2022, 11:18
VOLSKI отправляется в тур «За нашу и вашу свободу!» по Польше
Фото: Charter97.org

Концерты запланированы в шести городах.

В декабре, перед Рождеством, VOLSKI отправляется в тур по Польше. Об этом группа сообщила Charter97.org.

«Чтобы встретиться с вами, подарить любимые песни, почувствовать наше белорусское единство и приблизить то время, когда мы сможем свободно вернуться в Беларусь», - обратилась группа к слушателям.

Концерты запланированы в шести городах:

- 7.12 – Гданьск

- 8.12 – Познань

- 9.12 – Вроцлав

- 11.12 – Краков

- 14.12 – Белосток

- 15.12 – Варшава

Билеты можно приобрести по ссылке. Цена стартует от 80 злотых.

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