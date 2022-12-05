У побережья Антальи обнаружили полторы тонны слитков 5.12.2022, 11:36

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Ценный груз пролежал под водой более 3600 лет.

В Турции во время подводных археологических раскопок, проведенных на месте кораблекрушения эпохи бронзового века, были найдены две свинцовые гири и полторы тонны медных слитков.

Как сообщает Arkeonews, 3600-летний груз был обнаружен в Кумлуке, на месте одного из старейших кораблекрушений в мире. Затонувшее примерно в 1600 году до нашей эры судно было обнаружено у побережья южной турецкой провинции Анталья еще в 2018 году. Обломки корабля длиной 14 метров лежат на глубине 50 метров.

Специалисты отдела подводных исследований Университета Анталии проводят планомерные обследования. Во время последнего из них были обнаружены весьма ценные артефакты. Так, исследователи использовали гидроакустические снимки для создания трехмерных изображений медных слитков, которые до сих пор лежат на корабле.

Даже при помощи акустического дистанционного исследования удалось установить, что слитки были изготовлены на рудниках Кипра. Они были отлиты в XV или XVI веках до нашей эры. В те времена медь была очень ценным товаром.

«У этих слитков есть важная особенность, - говорит Хакан Ониз из Университета Акдениза. - В те дни египтяне были доминирующей державой в регионе. Другие государства, такие как Кипр, минойцы или ассирийцы, могли платить египтянам налоги вот этими медными слитками».

По его словам, обнаруженное судно вообще может оказаться древнейшим известным науке торговым кораблем, перевозившим промышленный груз. Кстати, именно тип слитков помог археологам датировать корабль. Последний, вероятно, попал в мощный шторм во время своего путешествия в Эгейском море, стартовавшего на Кипре, и затонул.

Другой очень интересной находкой стали две свинцовые гири весом 22 и 44 грамма. Как отметил Хакан Ониз, подобной находки турецкие археологи никогда ранее не делали, хотя обследовали уже в общей сложности 350 мест кораблекрушений. Ученые предполагают, что гири были именными, а это означает, что на судне находился торговец, предположительно, проживавший на территории современной Сирии.

«Вероятно, торговцы повсюду ходили со своими личными гирями, - говорит Ониз. - Торговец, которому принадлежат эти гири, вероятно, отправился на Кипр, где ходил с рудника на рудник. Возможно, это он покупал там медь, затем переплавлял ее в слитки и грузил их на корабль. При этом свои собственные единицы веса он мог использовать для измерения чего-то еще».

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