Минский бизнесмен попросил инженера о «скидке» на взятку 1 5.12.2022, 12:55

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Бизнесмен очень хотел выиграть тендер.

В Минске задержали инженера одного из предприятий по подозрению в коррупции. Как сообщили в МВД, 32-летняя инженер по снабжению помогла оптовому поставщику электроники выиграть тендер.

В качестве «благодарности» она запросила процент от стоимости поставленной продукции. Вложенные в папку с документами деньги она принимала при личной встрече в офисе поставщика.

Сделка проходила под наблюдением силовиков. МВД опубликовало фрагмент оперативной записи. В ролике бизнесмен попросил инженера о «скидке»:

— Я бы хотел поговорить с вами, понизить наши договоренности. Потому что сейчас все очень сложно. Трындец вообще, — сказал шепотом мужчина.

— Угу, — ответила женщина и раскрыла папку.

Установлено два факта передачи взятки на более чем 5 тысяч рублей. Возбуждены уголовные дела.

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