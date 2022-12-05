Лукашенко рассказал о сельчанке, которую якобы «вытащил из морга» 24 5.12.2022, 19:06

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Диктатор бредил на встрече с министром здравоохранения.

Об этом сообщил 5 декабря Александр Лукашенко на встрече с министром здравоохранения Дмитрием Пиневичем.

В контексте качества оказания медуслуг в регионах Лукашенко рассказал историю о женщине, которая якобы попала в больницу в Шкловском районе и, по его словам, находилась при смерти.

— Находясь в очередной раз в деревне, работаю там, [слышу] по деревне бежит мужик и кричит гвалтом, выговаривая мое имя и отчество. Я говорю: «Посмотрите, что человек хочет». Подошли к нему, письмо передают: «Александр Григорьевич, спасите не то мою жену, не то женщину — неважно, человека». Где? Что? В шкловской больнице. Как я сейчас говорю, практически в морге, последние минуты живет. Естественно, я не мог не отреагировать. Послал туда своего врача, приезжают: «Да, прогноз неутешительный. Фактически умерла». Я говорю: «Занимайтесь». Перевезли в Могилев. Каждый фактически вечер мне докладывали состояние человека — асоциального человека, но человека, — подчеркнул Лукашенко.

Лукашенко отметил, что ее удалось спасти только после его личного вмешательства. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.

— В шкловской больнице я ее практически вытащил из морга. Сегодня она отключена от аппарата ИВЛ. Динамика, говорят, дай Бог, чтобы так и дальше было, неплохая. <…> Встает вопрос, Дмитрий Леонидович, или немножко вас понесло в системе и вас как министра и вы лечите только там, где надо лечить? Или вы будете лечить людей так, как я от вас всегда требовал? Меня это очень настораживает. Начальники, еще так кто-то… Вот тут вы лечите. А люди попроще, где-то там в каких-то районных больницах… Ну есть там ФАП. Ходит фельдшер. Яйцо дадут, выпить сто грамм дадут, как в былые времена, я это наблюдал, хорошо. Нет — ничего, — отметил Александр Лукашенко (цитата по пресс-службе).

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