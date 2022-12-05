Президент Польши: Поражение России в Украине поспособствует деоккупации Грузии 5.12.2022, 22:17

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Анджей Дуда

Анджей Дуда провел встречу с президентом Грузии.

Президент Польши Анджей Дуда считает, что восстановление территориальной целостности Грузии связано с поражением России в полномасштабной войне с Украиной.

Как сообщают «Новости-Грузия», об этом Дуда сказал в понедельник в Варшаве на совместном брифинге с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.

«Россия должна уйти с территории Украины, должна прекратить эту войну... Мы надеемся, что Россия скоро потерпит поражение и вернет завоеванные ею территории не только в Украине, но и в других странах. Также это коснется оккупированных территорий Грузии», - отметил он.

Польский президент напомнил о приезде Леха Качиньского в Грузию в 2008 году, который стал выражением поддержки во время российско-грузинской войны.

«Его заявление во время той акции было пророческим: «Сегодня Грузия, завтра Украина, потом страны Балтии, а затем Польша будут поворотом, вероятно, в этой агрессивной истории... Президент Качиньский тогда сказал, что если мы не остановим Россию, ее агрессия приобретет более масштабный характер», - сказал он.

Также Дуда выразил полную поддержку европейским стремлениям Грузии и ее желанию стать членом Европейского Союза и НАТО.

«Польша всегда поддерживала эти стремления Грузии и будет поддерживать их в дальнейшем. Это вопрос нашей общей безопасности», - сказал он, добавив, что вступление в ЕС и НАТО предоставит Грузии более благоприятные условия для экономического развития и политической безопасности.

Как известно, в августе 2008 года российские войска ворвались в Грузию, оккупировав одну пятую ее часть и провозгласив на этой территории два марионеточных непризнанных государства — Южную Осетию и Абхазию.

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