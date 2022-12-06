Интерпол отказал РФ в преследовании Невзорова, Солдатова и Белоцерковской 6.12.2022, 0:33

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Там считают их преследование политически мотивированным.

Интерпол отказался экстрадировать в РФ журналистов Александра Невзорова, Андрея Солдатова, бывшего полицейского Олега Кашинцева и блогера Веронику Белоцерковскую, которых в России преследуют по статье о «фейках» о российской армии. Об этом говорится в письмах МВД и Генпрокуратуры РФ, опубликованных изданием «Агентура».

В документах сообщается, что в уголовном законодательстве стран, в которых, по версии российских властей, преследуются вышеупомянутые лица (Финляндия, Швейцария, Черногория, Франция и Нидерланды), нет аналогичной статьи, поскольку Интерпол считает преследование по этой статье политической. Таким образом, он запрещает использование каналов организации для процессуальных действий.

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