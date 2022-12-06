Война выявила слабость путинской России 2 Аббас Галлямов

6.12.2022, 16:32

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Диктатуры уступают в силе демократиям.

Выявленная благодаря войне слабость путинской России открыла дорогу для критики режима с принципиально новых - «патриотических» - позиций. Если раньше властью были недовольны почти исключительно сторонники демократии, то теперь к ним во всё больших масштабах начинают присоединяться и «патриоты». До них начинает доходить, что все эти годы Путин их обманывал. Они-то думали, что он строит «сильную Россию», а он, оказывается, всё это время вместе со своими подельниками стройматериалы разворовывал.

Сейчас, в момент, когда демократический мир - Украина и НАТО - побеждает авторитарную Россию, в последней начинает складываться крайне благоприятная с точки зрения перспектив демократизации ситуация, когда до сторонников «патриотической» идеи вдруг дойдёт, что если Россия не станет демократической, то она так и останется слабой. Сейчас всё более очевидным становится, что авторитаризм - это синоним слабости.

В своё время Перестройку поддержали многие представители советского военного руководства - именно потому что они понимали, что неэффективная политическая система и скатывавшаяся в застой экономика вели к деградации вооруженных сил. Так и сейчас, те «патриоты», что поумнее, оказываются по одну сторону баррикад с либералами. Да, причины почему две эти группы поддержат демократизацию, будут различаться - первые узрят в демократии инструмент укрепления страны, вторые ценят демократию per se. Для конечного результата, однако, указанная разница не будет иметь значения.

Революцию «патриоты», конечно, не сделают. На самостоятельную, не поддерживаемую административным ресурсом и не подпитываемую из бюджета политическую активность они в своей основной массе не способны. Зато не будут мешать, когда революцию будут делать либералы.

Аббас Галлямов, t.me

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