Крупнейшая разведывательная компания мира поможет Украине
- 6.12.2022, 23:20
Что известно.
Крупнейшая в мире разведывательная компания Recorded Future и правительство Украины объявили о сотрудничестве в сфере киберзащиты.
Об этом сообщает Telegram-канал Министерства цифровой трансформации Украины.
Как отмечается в сообщении ведомства, в рамках подписанного меморандума предусмотрены меры по защите критической инфраструктуры в Украине от военной и киберагрессии со стороны России. Также существует договоренность о совместной работе по созданию новых продуктов и технологий, которые затем смогут использовать во всем мире.
«В рамках меморандума Recorded Future предоставит свою разведывательную платформу, специализированных инженеров и аналитиков разведки. Со своей стороны Минцифра предоставит собственную экспертизу и специалистов, которые будут сотрудничать с Recorded Future», - говорится в сообщении.
Минцифры напомнило, что с начала полномасштабной войны компания Recorded Future уже:
предоставила разведывательные данные по защите критической инфраструктуры Украины;
помогла в расследовании военных преступлений россиян;
открыла доступ к программной платформе Intelligence Cloud более чем на 10 млн долларов.