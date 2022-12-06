Крупнейшая разведывательная компания мира поможет Украине 6.12.2022, 23:20

Что известно.

Крупнейшая в мире разведывательная компания Recorded Future и правительство Украины объявили о сотрудничестве в сфере киберзащиты.

Об этом сообщает Telegram-канал Министерства цифровой трансформации Украины.

Как отмечается в сообщении ведомства, в рамках подписанного меморандума предусмотрены меры по защите критической инфраструктуры в Украине от военной и киберагрессии со стороны России. Также существует договоренность о совместной работе по созданию новых продуктов и технологий, которые затем смогут использовать во всем мире.

«В рамках меморандума Recorded Future предоставит свою разведывательную платформу, специализированных инженеров и аналитиков разведки. Со своей стороны Минцифра предоставит собственную экспертизу и специалистов, которые будут сотрудничать с Recorded Future», - говорится в сообщении.

Минцифры напомнило, что с начала полномасштабной войны компания Recorded Future уже:

предоставила разведывательные данные по защите критической инфраструктуры Украины;

помогла в расследовании военных преступлений россиян;

открыла доступ к программной платформе Intelligence Cloud более чем на 10 млн долларов.

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