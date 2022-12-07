«Лукашенко, корчась от боли, принял Шойгу в полулежащем положении» 9 7.12.2022, 8:13

15,506

Телеграм-каналы раскрыли новые подробности визита главы Минобороны РФ в Минск.

Поступили дополнительные подробности встречи Лукашенко с Шойгу, пишет ТГ-канал «Белорусская разведка».

Путин и Лукашенко хорошо помнят данные накануне войны последним щедрые обещания всемерно поддержать СВО и при необходимости принять непосредственное участие. Поскольку время и инстинкт самосохранения изменили его позицию, он стал публично проговаривать мантру «мы воевать не будем».

Путин в последнем разговоре предложил схему, по которой соответствующие договоренности будут подтверждены межправительственным договором и подписаны именно министрами обороны. Цели две: правовая основа соучастия в войне и возможность избежать личной подписи под документом (избежать ответственности).

Итог: подписанные министрами документы юридически и технически узаконивают возможное соучастие армии Лукашенко в агрессии. Шойгу мгновенно «метнулся в Минск, чтобы Лукашенко не соскочил» (цитата источника). Хотя сам Лукашенко корчился от боли после хоккейного матча (или притворялся) и пытался под этим предлогом сорвать неотложный поздний визит. Ему даже пришлось с неудовольствием принять Шойгу в театральном полулежащем положении.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».