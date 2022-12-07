Белорусские военные не хотят воевать против Украины: зреют бунты

Белорусские военные не хотят воевать против Украины: зреют бунты15
- 7.12.2022, 8:25
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Генштаб ВСУ сообщил важную информацию о настроениях в ВС Беларуси.
Белорусские военные недовольны деятельностью военно-политического руководства из-за угрозы втягивания страны в войну с Украиной.
Как отмечается в утреннем сводке Генерального штаба ВСУ, обстановка на Волынском и Полесском направлениях значительных изменений не претерпела. Там по-прежнему не обнаружено признаков формирования наступательных группировок противника, но белорусские военные взволнованы перспективой воевать против Украины.
Как отмечают в Генштабе, на полигонах Беларуси продолжается подготовка российских подразделений. Эта страна продолжает поддерживать вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины, предоставляя территорию и воздушное пространство для нанесения ракетных и авиационных ударов.
«Растет недовольство деятельностью военно-политического руководства Беларуси среди военнослужащих пограничной службы и вооруженных сил этой страны, из-за угрозы втягивания республики в войну с Украиной», - говорится в сводке.