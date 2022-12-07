Путина решили ликвидировать 2 7.12.2022, 9:18

4,820

Это произойдет после освобождения Украиной Крыма.

Слухи о том, что США будут как-то «препятствовать освобождению Крыма», чтобы не провоцировать Кремль на применение ядерного оружия, маловероятны. Появление ВСУ на полуострове вполне отвечает интересам Вашингтона.

Такое мнение высказала российская журналист и историк Юлия Латынина в интервью Наталье Влащенко.

Она отметила, что США оказывают Украине достаточно военной помощи для победы в войне. Есть только один нюанс - эту победу американцы хотят растянуть во времени, несмотря на страдания народа Украины. Такова тактика Вашингтона.

«Оружия поставляется достаточно, прилично. И, судя по тому, какого размера эти поставки, они для того, чтобы дать Украине выиграть. Не проиграть, а именно выиграть. Другое дело, что американцы, похоже, решили варить лягушку медленно, чтобы она не выпрыгнула и не применила ядерное оружие. Глядя на то, как поставляется (вооружение - ред.) и потихонечку все это нарастает, у меня исчезли последние сомнения, что они приняли решение Путина мочить», - рассказала журналистка.

Она уточнила, что «мочить» Путина США намерены опосредованно. «Учитывая, что ни ВСУ, ни НАТО не войдут в Москву, замочить Путина можно руками его же подельников… Путина, если и замочат, то только его же подельники с которыми потом придется договариваться. Чтобы это произошло, Путин должен потерпеть радикальное военное поражение, то есть утратить Крым», - поделилась мнением Латынина.

Она уточнила, что деоккупация украинцами Крыма вполне отвечает стратегической цели Вашингтона по усилению мировой безопасности.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».