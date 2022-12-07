«В болоте живем, без еды, пацаны сбегают каждый день» 2 7.12.2022, 11:02

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Российский мобилизованный рассказал о повальном дезертирстве на Донбассе.

Главное управление разведки Минобороны Украины (ГУР МО) опубликовало новый перехват телефонного разговора мобилизованного солдата РФ. Он делился с матерью планами о побеге с фронта.

Известно, что был перехвачен разговор солдата РФ, орудующего на украинском Донбассе.

Он сообщил матери о большом количестве дезертиров в российской армии, а также пожаловался на плохие условия на фронте.

«Ничего у нас хорошего нет… Уходят люди, убегают... В декабре, если нас в отпуск не отпустят, мы тоже уйдем. Ты просто не представляешь. Мы в болоте живем! У нас все течет… Ни поспать, ни пожрать! Командира мы своего нового не видели… Нам сказали: «Вас просто отсюда не выпустят»... Мы собрались с липецкими пацанами… Мы выберемся отсюда. Пацаны отсюда уходят каждый день… Я дол…б, и мы все дол…бы, кто паспорта домой отправил. Если бы не отправили, мы бы сбежали бы очень просто отсюда», - рассказал оккупант.

Мама, что примечательно, сына совсем не жалела. Более того, отговаривала его от побега, пугая, что это дезертирство.

При этом женщина пренебрежительно отзывалась об украинском народе, который ее сын приехал уничтожать.

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