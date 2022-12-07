Источник Washington Post раскрыл подробности атаки дронами на три российских аэродрома 7.12.2022, 11:11

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Были применены очень эффективные БПЛА.

Удары по военным аэродромам РФ, которые повергли в шок российскую пропаганду, организовала Украина. Об этом пишет очередное влиятельное зарубежное издание The Washington Post со ссылкой на высокопоставленный источник в Украине.

По его словам, взрывы устроили украинские дроны, показавшие высококлассную работу. На днях на военных аэродромах в Курской, Рязанской и Саратовской областях произошли взрывы.

Часть самолетов была повреждена, погибло несколько военных. Ранее концерн «Укроборонпром» анонсировал выпуск нового украинского беспилотника с дальностью полета 1000 км.

«Это были украинские беспилотники очень успешные, очень эффективные», — сказал собеседник газеты.

Официально Киев не подтверждал свою причастность к взрывам на территории РФ в далеком тылу.

По словам госсекретаря Энтони Блинкена, США не поощряют удары по территории России, чтобы не приводить к большей эскалации, однако намерены продолжать оказывать Украине военную помощь, необходимую для защиты себя.

В то же время глава Пентагона отметил, что Вашингтон не пытается помешать Киеву разработать свои средства нанесения ударов по целям на больших расстояниях.

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