«Нью-Джерси» Егора Шаранговича обыграл «Чикаго» 7.12.2022, 11:19

Егор Шарангович

В ночь на 7 декабря прошли очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ.

«Нью-Джерси» Егора Шаранговича победил «Чикаго» (3:0).

Белорусский форвард «Девилз» Егор Шарангович играл на левом фланге в четвертом звене. Его партнерами были Йеспер Боквист и Александр Хольц.

Шарангович провел на льду 14:41 [из них 3:26 в меньшинстве и 0:04 в большинстве] и нанес 2 броска.

На 3-й минуте хозяева подловили соперника на контратаке, Шарангович при выходе «2 в 1» отдал точный пас на Боквиста, однако бросок форварда из убойной позиции парировал вратарь.

На 4-й минуте Хэмилтон броском от синей линии угодил в маску голкипера «Чикаго», а Шарангович на пятачке не смог дотянуться до шайбы, чтобы переправить ее в ворота.

Нью-Джерси – Чикаго – 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)

1:0 – 12 Хэмилтон (Хьюз)

2:0 – 26 Хишир (Хэмилтон, Зигентхалер)

3:0 – 35 Братт (Хэмилтон, Хьюз)

Вратари: Ванечек 24/24 – Содерблом 26/29.

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