19-летний москвич выпрыгнул из окна военкомата 2 7.12.2022, 11:27

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В ближайший месяц россиянин точно не попадет на фронт.

В Москве 19-летний россиянин выпрыгнул из окна на четвертом этаже военкомата, чтобы избежать призыва.

Как сообщает российский Телеграм-канал «База», инцидент произошел 5 декабря в военном комиссариате на улице Саратовской.

«Парня должны были призвать на военную службу, но Алексей очень не хотел служить. Настолько, что открыл окно на четвертом этаже и прыгнул вниз», - пишет канал.

В больнице имени Склифосовского у россиянина диагностировали несколько серьезных переломов со смещением, в частности, переломы нескольких позвонков. Ближайший месяц он проведет в больнице.

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