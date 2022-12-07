В Германии задержали 25 человек, которые могли готовить госпереворот 7.12.2022, 11:45

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Среди них есть россиянка.

В Германии по подозрению в подготовке госпереворота задержаны 25 человек. Как сообщает ТАСС, среди задержанных есть россиянка.

Генпрокуратура Германии заявила, что 22 задержанных подозреваются в создании террористической организации. Остальные — в ее поддержке.

Организация, созданная подозреваемыми, обращалась за помощью к РФ. Задержанные создали «правительство» и «военное крыло», а также пытались вербовать сотрудников полиции и армии Германии.

Подозреваемые готовили нападение на бундестаг и задержание политиков. Заговорщики надеялись, что часть силовиков перейдет на их сторону, что привело бы к перевороту.

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