Путин рискует, активно используя двойников

Путин рискует, активно используя двойников5
- Виктор Небоженко
- 7.12.2022, 11:51
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У российских элит может возникнуть соблазн.
Путин рискует.
Активное использование двойников вместо живого Путина, конечно, облегчает жизнь больному и запуганному силовиками президенту России, но может вызвать у его окружения, уставшего от подозрительности, дури и политических провалов настоящего, живого Путина, сильный соблазн избавиться от него, заменив удачной копией.
Ведь население России уже привыкло, что уже несколько лет бравый Путин выходится в бункере и выползает из него в крайних случаях.
Имитация встреч с людьми, в школьном классе, на производстве или на Крымском мосту, и совещаний с чиновниками - это уже работа пропаганды и пиар-службы Путина.
Фальсифицировать существование и правление Путина можно до тех пор, пока его окружение не выберет себе нового Путина или его аватара.
А так как судьба живого Путина тесно связано с судьбой Лукашенко, то и с ним церемонится не будут.
Виктор Небоженко, «Фейсбук»