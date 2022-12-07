Путин рискует, активно используя двойников 5 Виктор Небоженко

7.12.2022, 11:51

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Фото: Getty Images

У российских элит может возникнуть соблазн.

Путин рискует.

Активное использование двойников вместо живого Путина, конечно, облегчает жизнь больному и запуганному силовиками президенту России, но может вызвать у его окружения, уставшего от подозрительности, дури и политических провалов настоящего, живого Путина, сильный соблазн избавиться от него, заменив удачной копией.

Ведь население России уже привыкло, что уже несколько лет бравый Путин выходится в бункере и выползает из него в крайних случаях.

Имитация встреч с людьми, в школьном классе, на производстве или на Крымском мосту, и совещаний с чиновниками - это уже работа пропаганды и пиар-службы Путина.

Фальсифицировать существование и правление Путина можно до тех пор, пока его окружение не выберет себе нового Путина или его аватара.

А так как судьба живого Путина тесно связано с судьбой Лукашенко, то и с ним церемонится не будут.

Виктор Небоженко, «Фейсбук»

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