На замгаулятера Мелитополя совершено покушение

На замгаулятера Мелитополя совершено покушение2
- 7.12.2022, 12:15
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Его пытались взорвать.
Российские СМИ сообщают, что в оккупированном Мелитополе было совершено покушение на одного из топовых коллаборантов — так называемого заместителя председателя военно-гражданской администрации Николая Волыка. Ранее о взрыве возле его дома писали украинские СМИ.
Возле подъезда предателя сработала взрывчатка. Устройство, как пишут российские СМИ, якобы «начинили поражающими элементами».
Взрывчатку якобы привели в действие дистанционным путем.
«В 50 метрах от места взрыва было обнаружено два окурка от сигарет с фильтром. Мощность взрыва составила примерно 2500 грамм в тротиловом эквиваленте», — пишет Telegram-канал, приближенный к российским силовикам.
Сообщается, что Волыка выжил.