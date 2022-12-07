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На замгаулятера Мелитополя совершено покушение

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  • 7.12.2022, 12:15
  • 2,564
На замгаулятера Мелитополя совершено покушение
Николай Волыка

Его пытались взорвать.

Российские СМИ сообщают, что в оккупированном Мелитополе было совершено покушение на одного из топовых коллаборантов — так называемого заместителя председателя военно-гражданской администрации Николая Волыка. Ранее о взрыве возле его дома писали украинские СМИ.

Возле подъезда предателя сработала взрывчатка. Устройство, как пишут российские СМИ, якобы «начинили поражающими элементами».

Взрывчатку якобы привели в действие дистанционным путем.

«В 50 метрах от места взрыва было обнаружено два окурка от сигарет с фильтром. Мощность взрыва составила примерно 2500 грамм в тротиловом эквиваленте», — пишет Telegram-канал, приближенный к российским силовикам.

Сообщается, что Волыка выжил.

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