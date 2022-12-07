Белоруска пришла на сеанс к «чародейке» за удачей, но стало только хуже 5 7.12.2022, 12:12

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Жительница Борисова рассказала, как ей «чистили» квартиру и доставляли «посылку из Иерусалима» с черепом и свечой.

В отношении 28-летней жительницы Гомеля возбудили уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере, сообщил Следственный комитет.

30 октября в милицию обратилась 52-летняя жительница Борисова и пояснила, что стала жертвой мошенников.

Женщина рассказала, что в декабре прошлого года нашла в интернете объявление об оказании услуг по снятию порчи. После длительного поиска знакомств на различных сайтах, потерпевшая уже потеряла надежду на общение с мужчинами, поэтому она решила воспользоваться этой возможностью. На сообщение откликнулась «Кристина».

Потерпевшая осуществляла неоднократные переводы крупных сумм денег на предоставленные ей банковские реквизиты. В услуги «ясновидящей» входило снятие порчи, сглаза, различные обряды, открытие «бизнес-удачи» и прочее. Она «помогала» жительнице Борисова в избавлении от алкогольной зависимости одного из кавалеров, а также в лечении другого. Несколько тысяч долларов стоила для потерпевшей «очистка» ее квартиры, доставка «посылки из Иерусалима» с черепом и свечой.

«Чародейка» тесно вошла в жизнь одинокой женщины, та делилась с ней сокровенным, доверяла, советовалась — естественно, за плату. Родители потерпевшей давно умерли, друзей тоже не было. Этим и воспользовалась предприимчивая злоумышленница, войдя к ней в доверие. Когда деньги на оплату услуг «подруги» закончились, жительница Борисова стала оформлять на свое имя кредиты в банках. Когда и эти возможности были исчерпаны, а ненасытная «Кристина» продолжала требовать деньги, потерпевшая заложила квартиру. В общей сложности на предоставленные реквизиты она перечислила 51 тысячу рублей.

Осенью текущего года, после разговора со священником, потерпевшая наконец поняла, что стала жертвой злоумышленников, и решила обратиться в милицию.

Борисовским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 209 УК (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Сотрудники милиции подозреваемую задержали. Ею оказалась 28-летняя жительница Гомеля. В настоящее время с фигуранткой работают следователи.

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